Βερολίνο: Ένας νεκρός και τουλάχιστον 30 τραυματίες όταν όχημα έπεσε πάνω σε πλήθος - Συνελήφθη ο οδηγός

Ένας άνθρωπος σκοτώθηκε όταν όχημα έπεσε σήμερα πάνω σε πλήθος στο κέντρο του Βερολίνου, ενώ άλλοι τουλάχιστον 30 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής της γερμανικής πρωτεύουσας, σύμφωνα με την εφημερίδα Bild.

«Ένας άνδρας πιστεύεται ότι έπεσε πάνω σε ένα πλήθος ανθρώπων. Δεν είναι ακόμη γνωστό αν πρόκειται για ατύχημα ή για σκόπιμη ενέργεια», ανακοίνωσε η αστυνομία, προσθέτοντας ότι ο οδηγός του οχήματος κρατείται στο σημείο του συμβάντος.

Το όχημα έπεσε πάνω στη βιτρίνα ενός καταστήματος στην εμπορική συνοικία του Βερολίνου, κοντά στον σταθμό «Zoo».

