Video από την αντίδραση του «Ελ Τσάπο» όταν εκδόθηκε στις ΗΠΑ το 2017

Ο διαβόητος Μεξικανός βαρόνος ναρκωτικών «Ελ Τσάπο» κρίθηκε ένοχος από την αμερικανική Δικαιοσύνη για όλες τις κατηγορίες που τον βάρυναν, δέκα το σύνολο, μετά τη δίκη που διήρκεσε τρεις μήνες στη Νέα Υόρκη, και πλέον βρίσκεται αντιμέτωπος με την ποινή της ισόβιας κάθειρξης.

Ο Ελ Τσάπο εκδόθηκε στις ΗΠΑ και στις 19 Ιανουαρίου του 2017 προσγειώθηκε στο Long Island MacArthur Airport της Νέας Υόρκης.

Με αφορμή την αναμονή της ποινής του, δόθηκε στη δημοσιότητα για πρώτη φορά ένα βίντεο από το 2017, όταν ο Μεξικανός βαρόνος έφτασε στο αεροδρόμιο των ΗΠΑ και συνειδητοποίησε τι συμβαίνει.

