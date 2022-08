Βομβιστική επίθεση στη Γουαγιακίλ - Η αστυνομία του Ισημερινού συνέλαβε ύποπτο

Η αστυνομία στον Ισημερινό συνέλαβε χθες Τετάρτη ύποπτο στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργείται για την έκρηξη βόμβας την Κυριακή στη Γουαγιακίλ (νοτιοδυτικά) η οποία στοίχισε τη ζωή σε πέντε ανθρώπους και τραυμάτισε σχεδόν είκοσι άλλους, ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών.

Ο άνδρας «ομολόγησε ότι ενεχόταν στην τρομοκρατική επίθεση» στη συνοικία Κρίστο δελ Κονσουέλο, ανέφερε ο Πατρίτσιο Καρίγιο μέσω Twitter (@CarilloRosero).

“El debate no es si la @PoliciaEcuador estuvo o no para evitar lo que ocurrió en Cristo del Consuelo. El debate es si nosotros encontramos o no, como sociedad y Estado, la capacidad para romper con estas inequidades”, precisó el ministro @CarrilloRosero. pic.twitter.com/jHvnSG0izh