Βραβεία Νόμπελ: Στον Αλές Μπιαλιάτσκι και σε δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις το φετινό Νόμπελ Ειρήνης

Στον Αλές Μπιαλιάτσκι από τη Λευκορωσία και δύο ανθρωπιστικές οργανώσεις, τη ρωσική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Memorial και την ουκρανική οργάνωση ανθρωπίνων δικαιωμάτων Center for Civil Liberties, απένειμε το φετινό Νόμπελ Ειρήνης η Επιτροπή των Νόμπελ, όπως ανακοινώθηκε πριν λίγα λεπτά.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, «οι φετινοί βραβευθέντες εκπροσωπούν την κοινωνία των πολιτών στις χώρες καταγωγής τους. Έχουν προωθήσει για πολλά χρόνια το δικαίωμα να ασκούν κριτική στην εξουσία και να προστατεύουν τα θεμελιώδη δικαιώματα των πολιτών.

BREAKING NEWS:

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2022 #NobelPeacePrize to human rights advocate Ales Bialiatski from Belarus, the Russian human rights organisation Memorial and the Ukrainian human rights organisation Center for Civil Liberties. #NobelPrize pic.twitter.com/9YBdkJpDLU