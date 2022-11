Βραζιλία: Τα περισσότερα οδοφράγματα μπολσοναριστών διαλύθηκαν

Τα οδοφράγματα τα οποία είχαν στήσει σε διάφορες περιοχές της Βραζιλίας διαδηλωτές που αρνούνταν να αποδεχθούν την εκλογική ήττα που υπέστη ο ακροδεξιός πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου στις εκλογές του Οκτωβρίου κι απαιτούσαν να επέμβει ο στρατός για να ανατρέψει το αποτέλεσμά τους είχαν πρακτικά διαλυθεί χθες Παρασκευή, καθώς μόλις μερικές δεκάδες ανένδοτοι μπολσοναριστές πήγαν να διαμαρτυρηθούν μπροστά σε στρατώνες κι άλλες στρατιωτικές εγκαταστάσεις.

Κατά την πιο πρόσφατη καταμέτρηση της ομοσπονδιακής αστυνομίας αυτοκινητοδρόμων (PRF), απέμεναν μόλις 5 οδοφράγματα σε δύο από τις 27 πολιτείες της Βραζιλίας χθες· κανένα από αυτά δεν εμπόδιζε εντελώς την κυκλοφορία των οχημάτων.

🔴BRAZIL : MASS PROTESTS ACROSS BRAZIL! #VIDEO Thousands of Bolsonaro supporters gather in front of the Rio de Janeiro Military Command to request military intervention. #BreakingNews #UltimaHora #RioDeJaneiro #Bolsonaro #Protests #Protestas pic.twitter.com/RmnwLgR73G