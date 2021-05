Βρέθηκαν πέντε εγκαταλελειμμένα κοριτσάκια κοντά στα σύνορα ΗΠΑ-Μεξικού

Πέντε εγκαταλελειμμένα μικρά κορίτσια εντοπίστηκαν την Κυριακή σε περιοχή κοντά στα σύνορα ΗΠΑ - Μεξικού. Τα παιδιά, μετανάστες, όλα κάτω των 7 ετών, βρέθηκαν στην περιοχή Quemado, κοντά στον ποταμό Rio Grande.

Ο Τόνι Γκονζάλες, μέλος του Κογκρέσου στο Τέξας, μίλησε με έναν αγρότη ο οποίος βρήκε πρώτος τα παιδιά και είπε πως το ένα ήταν γυμνό και μπουσουλούσε επειδή ήταν πολύ μικρό σε ηλικία για να περπατήσει.

Take a good hard look at the #BidenBorderCrisis These young girls were found outside a ranch near Quemado, Texas in #TX23. The Del Rio Sector border patrol tell me they are uninjured, healthy, and in good spirits. 🙏 @POTUS enough is enough let’s work together solve this crisis. pic.twitter.com/mt5P7ysN9g — Tony Gonzales (@TonyGonzales4TX) May 9, 2021

Ο Γκονζάλες ανάρτησε στο Twitter μία φωτογραφία που έδειχνε τα κορίτσια και συνοδευόταν από λεζάντα που καλούσε τον Τζο Μπάιντεν να αναλάβει δράση για τη συνοριακή κρίση στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, τα κοριτσάκια από την Ονδούρα και τη Γουατεμάλα τα είχαν αφήσει οι οικογένειές τους για να προσπαθήσουν να μπουν στις ΗΠΑ μόνα τους. Στην περιοχή όπου βρέθηκαν τα πέντε κορίτσια μάλιστα, είναι γνωστό πως υπάρχουν αρκετά πούμα, και έτσι φαίνεται πως από τύχη βρέθηκαν σώα.

Last night I shared a heartbreaking photo of young children found by a farmer on his land in Quemado. While we thank God they were found alive, these tragic scenes are happening more & more.



Today I visited with him & talked about the border crisis. We need a solution now. pic.twitter.com/Zzvk4UgAGc — Tony Gonzales (@TonyGonzales4TX) May 10, 2021

Η φάρμα του αγρότη που βρήκε τα κοριτσάκια βρίσκεται κοντά στα σύνορα με την πολιτεία του Μεξικό, Coahuila. Ο αγρότης δήλωσε ότι τα κορίτσια μπορεί να πέθαιναν αν δεν τα είχε βρει, τονίζοντας ακόμη πως η κατάσταση στα σύνορα είναι η χειρότερη εδώ και 75 χρόνια που ζει σε αυτή την περιοχή.

«Έκανα έναν γύρο στη φάρμα το πρωί, οδηγούσα μόνος και ξαφνικά τα είδα. Πέντε μικρά κοριτσάκια, μόνα τους, πεινασμένα, να κλαίνε. Το ένα δεν φορούσε ρούχα. Αμέσως κάλεσα τις αρχές», είπε.

Texas farmer, 75, finds five abandoned migrant girls - including a baby - crying on his land https://t.co/b0ur1ER2Pf pic.twitter.com/2XZkx132eX — Daily Mail US (@DailyMail) May 11, 2021

Ο αγρότης τους προσέφερε φαγητό και νερό και τις μετέφερε στη σκιά, ενώ περίμενε για 2,5 περίπου ώρες για να φτάσει η αστυνομία.

Τρία από τα κοριτσάκια πιστεύεται ότι είναι από την Ονδούρα και τα άλλα δύο από τη Γουατεμάλα. Σύμφωνα με τις πρώτες αναφορές, τα κορίτσια δεν χρειάζονταν ιατρική βοήθεια.

Πηγή: FOX