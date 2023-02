Βρέθηκαν ζωντανοί οι δύο σπάνιοι πίθηκοι που είχαν εξαφανιστεί από τον ζωολογικό κήπο του Ντάλας των ΗΠΑ

Δύο σπάνιοι πίθηκοι που εξαφανίστηκαν μυστηριωδώς στις αρχές της εβδομάδας από τον ζωολογικό κήπο του Ντάλας, αφού κάποιος «πείραξε» το κλουβί τους, βρέθηκαν ζωντανοί και έχουν ήδη επιστρέψει στο «σπίτι» τους.

Οι αυτοκρατορικοί λεοντοπίθηκοι εντοπίστηκαν σε ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο Λάνκαστερ, ένα νότιο προάστιο του Ντάλας, όπως ανέφερε η αστυνομία, αναρτώντας στο Twitter τη φωτογραφία του ενός, σκαρφαλωμένου σε μια ντουλάπα.

We are thrilled beyond belief to share that our two emperor tamarin monkeys have been found. DPD located the animals early this evening, and called our team to come secure and transport the tamarins back to the Zoo. They will be evaluated by our veterinarians this evening. pic.twitter.com/bDd49d3uDc