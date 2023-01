Δύο σπάνιοι πίθηκοι εξαφανίστηκαν από τον ζωολογικό κήπο του Ντάλας

Μυστηρίων συνέχεια στον ζωολογικό κήπο του Ντάλας: μετά τον παράξενο θάνατο ενός γύπα και τη δραπέτευση, για μικρό χρονικό διάστημα – μιας νεφελώδους λεοπάρδαλης, η αστυνομία του Τέξας ερευνά τώρα την εξαφάνιση μικρών πιθήκων και υποπτεύεται ότι τους έκλεψαν.

Ο ζωολογικός κήπος ανέφερε τη Δευτέρα ότι δύο από αυτά τα πρωτεύοντα, δύο αυτοκρατορικοί λεοντοπίθηκοι, έχουν εξαφανιστεί. «Είναι σαφές ότι η περίβολος παραβιάστηκε εκ προθέσεως» έγραψαν οι υπεύθυνοι στο Twitter.

