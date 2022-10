Βρετανία: Δεν θα «βάλει πλάτη» η Πένυ Μόρντοντ στον Μπόρις Τζόνσον

Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το skynews, η Πένυ Μόρντοντ, μετά από συνομιλία με τον τέως πρωθυπουργό, Μπόρις Τζόνσον απέρριψε την πρόταση του για συνεργασία.

Συγκεκριμένα, η Πένυ Μόρντοντ, απέρριψε την έκκληση του Μπόρις Τζόνσον να εγκαταλείψει την κούρσα για την ηγεσία των Συντηρητικών και να υποστηρίξει την υποψηφιότητά του, δήλωσαν πηγές κοντά στον ηγέτη των Κοινοτήτων.

BREAKING: Sources close to Penny Mordaunt have told Sky News that she has spoken to Boris Johnson and rejected a request to back him.



