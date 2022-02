Βρετανία: Διαδηλωτές απείλησαν τον ηγέτη των Εργατικών

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Κιρ Στάρμερ δέχτηκε φραστική επίθεση από διαδηλωτές και χρειάστηκε η επέμβαση της αστυνομίας για να τον απομακρύνει από το σημείο, σε ένα επεισόδιο που πολλοί πολιτικοί συνδέουν με τις δηλώσεις που έκανε την περασμένη εβδομάδα ο πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον, όταν τον κατηγόρησε ψευδώς ότι προστατεύει τους παιδεραστές.

Μέσω του Twitter, ο Συντηρητικός πρωθυπουργός χαρακτήρισε «απολύτως ντροπιαστικό» το περιστατικό. «Κάθε μορφή παρενόχλησης σε βάρος των εκλεγμένων εκπροσώπων μας είναι απολύτως απαράδεκτη», πρόσθεσε.

Πολλά βίντεο σε ιστοτόπους κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα πλήθος να έχει περιτριγυρίσει τον ηγέτη των Εργατικών. Ακούγονται φωνές που τον χαρακτηρίζουν «προδότη» και «προστάτη των παιδεραστών», μέχρι που αστυνομικοί καταφέρνουν να τον απομακρύνουν και τον οδηγούν σε ένα περιπολικό.

Last week, Boris Johnson parroted a far-right conspiracy about Keir Starmer.



Today, the Labour leader was hounded off the street by a mob shouting about Jimmy Savile. pic.twitter.com/cFqvMOlysp