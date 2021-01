Βρετανία: Ζευγάρι με κορωνοϊό έσπευσε να παντρευτεί στον θάλαμο των ασθενών

Η Ελίζαμπεθ Κερ και ο Σάιμον Ο΄ Μπράιαν, ένα ζευγάρι Βρετανών, σχεδίαζαν να παντρευτούν τον Ιούνιο. Έπειτα ήρθε η πανδημία του κορωνοϊού.

Αμφότεροι μολύνθηκαν και μεταφέρθηκαν στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Μίλτον Κέινς με το ίδιο ασθενοφόρο όταν τα επίπεδα οξυγόνου του οργανισμού τους έπεσαν επικίνδυνα χαμηλά.

Η Κερ και ο Ο΄Μπράιαν νόσησαν τόσο βαριά, ώστε το ιατρικό προσωπικό έδωσε μάχη για να διοργανώσει τον γάμο τους πριν να είναι πολύ αργά. Όταν η κατάσταση της υγείας του Ο΄ Μπράιαν επιδεινώθηκε περαιτέρω, αποφασίστηκε να εισαχθεί στη ΜΕΘ. Ούτε αυτό τους σταμάτησε όμως: το προσωπικό του νοσοκομείου καθυστέρησε τη διασωλήνωσή του τόσο όσο χρειαζόταν για να προλάβουν να παντρευτούν.

«Μου είπαν ότι δεν θα μπορούσαμε να παντρευτούμε τελικά γιατί θα έπρεπε να διασωληνώσουν τον Σάιμον και να τον βάλουν σε καταστολή», θυμάται η Κερ. «Αλλά το καθυστέρησαν για μια ακόμη ώρα. Και εκείνος ανασύνταξε τις δυνάμεις του, για όσο χρόνο χρειαζόταν ώστε να παντρευτούμε».

Με τα ποσοστά των θανάτων να φθάνουν σήμερα το 80% στις ΜΕΘ της Βρετανίας, το αίσιο τέλος ήταν εντελώς αβέβαιο. Η κατάσταση του Ο' Μπράιαν βελτιωνόταν και οι νεόνυμφοι επανενώθηκαν σε έναν θάλαμο για ασθενείς με COVID-19 όπου βρίσκονται ακόμη και αναρρώνουν σταδιακά παρότι εξακολουθούν να χρειάζονται οξυγόνο. «Χρειάστηκε να περιμένουμε μερικές ημέρες για το πρώτο μας φιλί», λέει η Κερ στο Reuters.

«Δέχομαι»

Όταν η 31χρονη Κερ και ο 36χρονος Ο΄ Μπράιαν μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της νότιας Αγγλίας χρειάζονταν και οι δύο αναπνευστήρα. Εισήχθησαν σε δύο διαφορετικούς θαλάμους για ασθενείς με Cοvid-19.

Η Κερ, η οποία είναι νοσηλεύτρια στο γειτονικό νοσοκομείο Buckingham, είχε ενημερώσει το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό ότι το ζευγάρι σχεδίαζε να παντρευτεί τον Ιούνιο, αλλά επειδή η κατάσταση της υγείας του επιδεινωνόταν η νοσηλεύτρια Χάνα Κάνον την ρώτησε αν θέλουν να παντρευτούν μέσα στο νοσοκομείο.

Η Κερ θυμάται ότι της είπαν πως μπορεί να είναι η μοναδική της ευκαιρία. Κρατώντας σφικτά το χέρι του άντρα της και με δάκρυα στα μάτια ανακαλεί τα γεγονότα στη μνήμη της: «Αυτά τα λόγια δεν θέλω να τα ακούσω ποτέ ξανά», λέει.

