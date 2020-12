Xάος σε πτήση με προορισμό το Λος Άντζελες: Επιβάτης πέθανε στον αέρα από κορωνοϊό

Στιγμές απόλυτου πανικού έζησαν όσοι βρέθηκαν στην πτήση της United Airlines, όταν ένας επιβάτης πέθανε από κορωνοϊό.

Σοκαρισμένοι οι επιβάτες, έβλεπαν τους διασώστες που επέβαιναν στην πτήση να του δίνουν τις πρώτες βοήθειες, όταν ξαφνικά σταμάτησε να αναπνέει.

Όπως αναφέρει μάλιστα η Daily Mail, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, ο άνδρας δυσκολευόταν να αναπνεύσει πριν ακόμη απογειωθεί το αεροπλάνο.

Η αμερικανική αεροπορική εταιρεία υποστηρίζει ότι ο άνδρας είπε ψέματα όταν τον ρώτησαν αν είχε συμπτώματα του Covid-19, εκείνος ωστόσο είχε διαγνωστεί θετικός, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων.

Η πτήση 591 έφευγε από το Ορλάντο της Φλόριντα με προορισμό το Λος Άντζελες, όμως χρειάστηκε να κάνει αναγκαστική κατεπείγουσα προσγείωση στη Νέα Ορλεάνη, λόγω του έκτακτου περιστατικού. Ωστόσο, όταν το αεροπλάνο προσγειώθηκε, ο άνδρας ήταν ήδη νεκρός.

