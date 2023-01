Χάρκοβο: Νεκρή ηλικιωμένη και 3 τραυματίες από χτύπημα πυραύλου σε πολυκατοικία

Πύραυλος έπληξε πολυκατοικία την Κυριακή το βράδυ στην πόλη Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του τουλάχιστον ένας άνθρωπος, να τραυματιστούν άλλοι τουλάχιστον τρεις και να προκληθούν εκτεταμένες υλικές ζημιές, έκανε γνωστό ο περιφερειάρχης της ομώνυμης περιοχής Όλεχ Σινεχούμποφ.

Φωτοειδησεογράφος του πρακτορείου ειδήσεων Reuters διαπίστωσε πως το κτίριο φλεγόταν.

Ο κ. Σινεχούμποφ ανέφερε πως το πλήγμα έγινε στην κεντρική συνοικία του Κιέβου.

«Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά. Δυστυχώς, ηλικιωμένη σκοτώθηκε», ανέφερε ο περιφερειάρχης Σινεχούμποφ μέσω Telegram. «Ο σύζυγός της ήταν πολύ κοντά όταν έγινε το πλήγμα, αλλά ως εκ θαύματος δεν υπέστη σοβαρά τραύματα», πρόσθεσε.

Ο κ. Σινεχούμποφ είπε στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Suspilne ότι σωστικά συνεργεία αναζητούν άλλη μια ηλικιωμένη, που εκφράζονται φόβοι πως έχει θαφτεί στα συντρίμμια.

«Ο τέταρτος όροφος καταστράφηκε. Πρόκειται για παλιό κτίριο», σημείωσε. «Εξ όσων αντιλαμβανόμαστε, ο δεύτερος και ο τρίτος όροφος υπέστησαν μεγάλες ζημιές. Όλο το κτίριο δεν είναι πλέον κατοικήσιμο».

Σύμφωνα με τον Ανατόλι Τοριάνικ, υπαρχηγό των υπηρεσιών διάσωσης στο Χάρκοβο, το κτίριο ήταν ξύλινο. Κατά τον ίδιο, εκτιμάται πως δεν υπάρχουν άλλα θύματα.

Another missile attack on a peaceful Ukrainian city by russian terrorists. Once again, an apartment building in Kharkiv was hit by a missile, and an entire floor was completely destroyed. Rescue operations are underway. pic.twitter.com/CDkM23wud4