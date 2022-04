Χιλιάδες διαδηλωτές στο Βελιγράδι υπέρ της Ρωσίας και κατά του ΝΑΤΟ

Χιλιάδες Σέρβοι, ανεμίζοντας ρωσικές και σερβικές σημαίες και κρατώντας αφίσες του Βλαντίμιρ Πούτιν, πραγματοποίησαν χθες Παρασκευή πορεία στο κέντρο του Βελιγραδίου και συγκεντρώθηκαν έξω από την πρεσβεία της Ρωσίας για να εκφράσουν την αντίθεσή τους στην προσπάθεια της κυβέρνησής τους να κρατήσει αποστάσεις από τη Μόσχα όσον αφορά στη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία.

Πλήθος διαδηλωτών, ανάμεσά τους πολλοί από υπερεθνικιστικές οργανώσεις, συμμετείχε στην πορεία από το κέντρο της πόλης προς τη ρωσική πρεσβεία, όπου εκτόξευσαν φωτοβολίδες και έπαιξαν τους εθνικούς ύμνους της Ρωσίας και της Σερβίας, χαιρετίζοντας τις δύο χώρες ως αδελφικά Έθνη.

"Crimea is Russia, Kosovo is Serbia" and "Serbs and Russians are brothers forever."



There are many Russian flags and slogans in support of #Russia 🇷🇺 at the action in #Belgrade. pic.twitter.com/G3Sy8jlktC