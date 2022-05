Χιλιάδες Ισραηλινοί μετείχαν στην υπό ένταση πορεία των σημαιών στην Ιερουσαλήμ

Χιλιάδες Ισραηλινοί πραγματοποίησαν την Κυριακή στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ την πορεία των σημαιών, που σηματοδοτεί την κατάκτηση της ανατολικής πλευράς της Αγίας Πόλης από το Ισραήλ, με φόντο τον φόβο νέων συγκρούσεων με Παλαιστίνιους οι οποίοι θεωρούν πρόκληση αυτούς τους εορτασμούς.

Υπήρχε μεγάλη ένταση την Κυριακή στην Ιερουσαλήμ ήδη πριν αρχίσει, γύρω στις 4 το απόγευμα, η ετήσια πορεία, που αναχώρησε από το κέντρο της Ιερουσαλήμ για να τελειώσει στο Τείχος των Δακρύων, τον ιερότερο τόπο προσευχής του Ιουδαϊσμού κάτω από την Πλατεία των Τζαμιών. Η πορεία διέσχισε την Παλιά Πόλη, που βρίσκεται στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τομέα που κατέλαβε το Ισραήλ το 1967 και προσάρτησε στο έδαφός του.

All Israel celebrates #JerusallemDay . Heres video of the flag parade now in the city of Lod. pic.twitter.com/NwYlMMEu8v

Ισραηλινοί, ανάμεσά τους πολλοί νέοι και εθνικιστές, εισήλθαν στην Παλιά Πόλη περνώντας από την «πύλη της Δαμασκού» που οδηγεί στη μουσουλμανική συνοικία.

«Η ημέρα αυτή τιμά την απελευθέρωση της αρχαίας πόλης μας, της αρχαίας πρωτεύουσάς μας, της Ιερουσαλήμ», είπε ο Τζόναθαν Μπνίντικ που ήταν μέσα στο πλήθος.

«Εδώ είναι η χώρα μας, τελεία και παύλα! Οι Παλαιστίνιοι είναι απλά καλεσμένοι», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Όφερ Αμάρ, ένας άλλος 18χρονος Ισραηλινός που μετείχε στην πορεία.

1/6 Approximately 3,000 Israel Police officers operated to secure the events of Jerusalem Day 2022 from the early morning and throughout the day. A short time ago, the Jerusalem Day Flag Parade ended. Over 70,000 participants from across the country attended the parade pic.twitter.com/XKcoKTlK3g