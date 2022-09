Χωρίς ρεύμα η Κούβα μετά το χτύπημα του κυκλώνα Ίαν

Το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Κούβας κατέρρευσε αργά το βράδυ της Τρίτης, ολόκληρη η νήσος της Καραϊβικής Θάλασσας έμεινε χωρίς ρεύμα μετά το πέρασμα του κυκλώνα Ίαν, που προκάλεσε μεγάλες καταστροφές στο δυτικό τμήμα της χώρας, φέρνοντας σφοδρούς ανέμους, βροχοπτώσεις και πλημμύρες.

Ο Λάσαρο Γκέρα, τεχνικός διευθυντής της δημόσιας επιχείρησης ηλεκτρισμού της Κούβας, εξήγησε ότι βλάβη στο εθνικό σύστημα διανομής, που εν μέρει οφείλεται στο ακραίο καιρικό φαινόμενο, οδήγησε στη διακοπή της παροχής, σύμφωνα με κρατικά ΜΜΕ

Ο κ. Γκέρα διαβεβαίωσε ότι εργαζόμενοι της επιχείρησης θα εργάζονται όλη τη νύχτα και σήμερα για να αποκατασταθεί η λειτουργία του δικτύου.

Ο κυκλώνας σάρωσε χθες δυτικές επαρχίες της Κούβας, χωρίς να αναφερθούν θάνατοι μεν, αλλά πολλοί κάτοικοι και οι Αρχές τόνισαν πως έσπειρε την καταστροφή, προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές σε υποδομές και καλλιέργειες.

Here’s what it looked like in #Cuba as Hurricane #Ian made landfall as a Category 3 storm. pic.twitter.com/bIBL4uThgv