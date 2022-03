Ζελένσκι σε ABC: «Ο Πούτιν είναι εγκληματίας πολέμου - Πρέπει να ξεκινήσει διάλογο»

Τους φόβους του ότι αυτή η εισβολή θα πυροδοτήσει τον τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, αλλά και την ανάγκη αεροσκαφών για την βοήθεια στην Ουκρανία εξέφρασε ο Βολοντιμίρ Ζελένσκι.

Σε συνέντευξη που μεταδόθηκε το απόγευμα της Δευτέρας στο World News Tonight του αμερικανικού ABC, ο πρόεδρος της Ουκρανίας επισήμανε στον παρουσιαστή Ντέιβιντ Μούιρ ότι ο Βλαντιμίρ Πούτιν είναι «εγκληματίας πολέμου», λέγοντας ότι «όλοι οι άνθρωποι που ήρθαν στη γη μας, όλοι οι άνθρωποι που έδωσαν εντολές...είναι όλοι εγκληματίες πολέμου».

«Ο Πούτιν θα μπορούσε να δώσει ένα τέλος»

Στην αποκλειστική συνέντευξη, ο Ζελένσκι αναφέρει ότι ο Πούτιν θα μπορούσε να δώσει ένα τέλος στις απώλειες αμάχων στην Ουκρανία αν το ήθελε. «Νομίζω ότι είναι ικανός να σταματήσει τον πόλεμο που ξεκίνησε», είπε ο Ζελένσκι. «Θα πρέπει να γνωρίζει ένα σημαντικό πράγμα που δεν μπορεί να αρνηθεί, ότι είναι ικανός να σταματήσει τον πόλεμο».

Zelenskyy to @DavidMuir on Putin: "I think he's capable of stopping the war that he started...he should know one important thing that he cannot deny, that stopping the war is what he's capable of." https://t.co/riV7CjHINW pic.twitter.com/H531BkGT4y

«Πιστέψτε με, απευθύνθηκα σε πολλούς ηγέτες της Δύσης. Αυτός ο πόλεμος δεν θα τελειώσει μόνο με αυτή την εισβολή. Θα πυροδοτήσει τον παγκόσμιο πόλεμο», ανέφερε ο Ουκρανός Πρόεδρος.

Η συνέντευξη στο ABC έρχεται τη στιγμή που οι ρωσικές δυνάμεις εντείνουν τις επιθέσεις τους σε πόλεις σε όλη την Ουκρανία, ακόμη και όταν χιλιάδες άμαχοι έκαναν προσπάθειες να εγκαταλείψουν τη χώρα. Εν τω μεταξύ, ο Πούτιν προσπάθησε να κατηγορήσει την Ουκρανία για τον πόλεμο, λέγοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις θα σταματήσουν την εισβολή μόνο «αν το Κίεβο σταματήσει τις εχθροπραξίες».

Ερωτηθείς από τον Μούιρ σχετικά με τους νέους όρους του Ρώσου Προέδρου, ο Ζελένσκι είπε ότι ο Πούτιν πρέπει «να ξεκινήσει τον διάλογο, αντί να ζει σε μια ενημερωτική φούσκα χωρίς οξυγόνο...Είναι σε αυτή τη φούσκα».

Έκκληση για αεροσκάφη

Ο Ζελένσκι απηύθυνε και πάλι έκκληση στον Πρόεδρο Τζο Μπάιντεν να παράσχει βοήθεια από αέρος για την επιβολή ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την Ουκρανία, λέγοντας στον Μούιρ: «Είμαι σίγουρος ότι ο πρόεδρος μπορεί να κάνει περισσότερα. Είμαι σίγουρος ότι μπορεί. Και θα ήθελα να το πιστεύω - ότι είναι ικανός να το κάνει».

«Είμαι σίγουρος ότι οι γενναίοι Αμερικανοί στρατιώτες θα το κατέρριπταν, γνωρίζοντας ότι πετάει προς μαθητές», είπε ο Ζελένσκι, «είμαι σίγουρος ότι δεν είχαν καμία αμφιβολία για αυτό».

EXCLUSIVE: Ukrainian Pres. Zelensky to @DavidMuir on concerns over no-fly zone: "I'm sure that the brave American soldiers who would be shooting it down knowing that it is flying towards the students—I'm sure that they had no doubt in doing so." https://t.co/nZGERJIxoS pic.twitter.com/0zqSy9jjzQ