Επιμέλεια: Γιάννα Μυράτ

Στο μεταξύ ο λογαριασμός του SANA στην πλατφόρμα Χ διαψεύδει συνεχώς πολλά δημοσιεύματα από δυτικά μέσα αλλά και ομάδες μαχητών κατά της κυβέρνησης Άσαντ, ενώ δέχεται μαζική επίθεση από τρολς με αδιανόητους χαρακτηρισμούς.

Τις δηλώσεις του Άσαντ βρήκαμε στον Ρώσικο ιστότοπο RT που είναι “απαγορευμένος” στην Ευρώπη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του RT, ο Πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ Άσαντ υποσχέθηκε να νικήσει τους τζιχαντιστές που λυσσομανούν αυτή τη στιγμή στα βόρεια της χώρας του, «όσο έντονες κι αν είναι οι τρομοκρατικές τους επιθέσεις». Τα σχόλιά του έγιναν καθώς ο συριακός στρατός ετοιμαζόταν να υπερασπιστεί την πόλη Χάμα από τους επιτιθέμενους.

Σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των Εμιράτων, Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζάιεντ το Σάββατο, ο Άσαντ τόνισε ότι «η Συρία συνεχίζει να υπερασπίζεται τη σταθερότητα και την εδαφική της ακεραιότητα απέναντι σε όλους τους τρομοκράτες», σύμφωνα με μια ανάγνωση που δημοσίευσε το γραφείο του.

Η Συρία «είναι ικανή, με τη βοήθεια των συμμάχων και των φίλων της, να τους νικήσει και να τους εξαλείψει ανεξάρτητα από το πόσο έντονες είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις τους», πρόσθεσε ο Άσαντ, σύμφωνα με τη δήλωση.

Η τρομοκρατική ομάδα Χαγιάτ Ταχρίρ αλ-Σα (HTS) –παλαιότερα γνωστή ως Τζιμπάτ αλ_Νούσρα– και μια συλλογή συμμαχικών πολιτοφυλακών επιτέθηκαν σε ελεγχόμενα από την κυβέρνηση έδαφος στη βόρεια Συρία την Τετάρτη, σπάζοντας μια εύθραυστη εκεχειρία που είχαν εδραιώσει η Ρωσία και η Τουρκία το 2020. Μέχρι την Παρασκευή, μαχητές του HTS είχαν εισέλθει στο Χαλέπι, που βρισκόταν υπό τον έλεγχο της συριακής κυβέρνησης από το 2016.

Σε δήλωση το Σάββατο, η Γενική Διοίκηση της Συρίας είπε ότι η επίθεση «υποστηρίχτηκε από χιλιάδες ξένους τρομοκράτες, βαρέα όπλα και μεγάλο αριθμό μη επανδρωμένων αεροσκαφών», και ότι δεκάδες στελέχη του Συριακού Στρατού είχαν σκοτωθεί υπερασπιζόμενοι το Χαλέπι.

Οι συριακές κυβερνητικές δυνάμεις κατάφεραν να αποτρέψουν την πλήρη απώλεια του Χαλεπίου και αποσύρθηκαν από την πόλη για να προετοιμάσουν μια αντεπίθεση, δήλωσε η Γενική Διοίκηση. Σύμφωνα με ανεπιβεβαίωτες αναφορές στα social media, οι συριακές δυνάμεις άρχισαν να φτάνουν στην πόλη Χάμα – περίπου 80 χιλιόμετρα νότια του Χαλεπίου – στο πλαίσιο της προετοιμασίας για αυτήν την αντεπίθεση.

Σποραδικές συγκρούσεις ξέσπασαν στα περίχωρα της Χάμα καθώς οι τζιχαντιστές προχωρούν προς την πόλη, ανέφεραν το Σάββατο τουρκικά μέσα ενημέρωσης.

Ιρανοί στρατιωτικοί σύμβουλοι και εθελοντές έφτασαν στη Χάμα για να βοηθήσουν τον συριακό στρατό, σύμφωνα με ειδησεογραφικές ομάδες Telegram τόσο υπέρ όσο και κατά του Άσαντ.

Ο Σεΐχης Μοχάμεντ είπε στον Άσαντ ότι τα ΗΑΕ «στέκονται στο πλευρό του συριακού κράτους και το υποστηρίζουν στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας και στην επέκταση της κυριαρχίας, της εδαφικής ακεραιότητας και της σταθερότητάς του, σύμφωνα με το γραφείο του ηγέτη της Συρίας.

Το Ιράν έχει δεσμευτεί να δώσει μια «σοβαρή» απάντηση στο HTS, αφού η ομάδα επιτέθηκε στο προξενείο της στο Χαλέπι και σκότωσε τον υποστράτηγο του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Kiyumars Pourhashemi νωρίτερα αυτή την εβδομάδα.

Η Ρωσία, που διατηρεί στρατιωτική παρουσία στη Συρία από το 2015, πραγματοποιεί αεροπορικές επιδρομές εναντίον των τζιχαντιστών, σκοτώνοντας τουλάχιστον 600 μαχητές από την Πέμπτη, σύμφωνα με τον συνταγματάρχη Oleg Ignasyuk, αναπληρωτή επικεφαλής του Ρωσικού Κέντρου Συμφιλίωσης για τη Συρία.

Παραθέτουμε το σχετικό tweet του πρακτορείου SANA για την πόλη Χάμα:

«Στρατιωτική πηγή: Οι ειδήσεις που δημοσιεύουν ένοπλες τρομοκρατικές οργανώσεις μέσω των πλατφορμών, των ιστοσελίδων και ορισμένων καναλιών μέσων ενημέρωσης σχετικά με την απόσυρση του συριακού στρατού από τη Χάμα δεν αληθεύουν».

Military source: The news published by armed terrorist organizations through their platforms, websites and some media channels about the withdrawal of the Syrian army from Hama is not true. pic.twitter.com/3u2byA3QAf

— SANAEnglishOfficial (@SANAEnOfficial) November 30, 2024