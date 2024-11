Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ρωσική αντεπίθεση στο Κουρσκ, καθώς τα στρατεύματα της Μόσχας έχουν ανακαταλάβει το 40% των εδαφών που έχασαν κατά την αιφνίδια ουκρανική εισβολή τον περασμένο Αύγουστο, δήλωσε στο Reuters ανώτερη ουκρανική στρατιωτική πηγή. Η πηγή, η οποία ανήκει στο γενικό επιτελείο της Ουκρανίας, ανέφερε ότι η Ρωσία έχει αναπτύξει περίπου 59.000 στρατιώτες στην περιοχή του Κουρσκ από τότε που οι δυνάμεις του Κιέβου σάρωσαν και προχώρησαν γρήγορα, πιάνοντας τη Μόσχα απροετοίμαστη. «Το πολύ, ελέγχαμε περίπου 1.376 τετραγωνικά χιλιόμετρα (531 τετραγωνικά μίλια). Τώρα ελέγχουμε περίπου 800 τετραγωνικά χιλιόμετρα (309 τετραγωνικά μίλια). Θα κρατήσουμε αυτήν την μικρότερη σαφώς περιοχή, για όσο διάστημα είναι στρατιωτικά κατάλληλο. Ο εχθρός αυξάνει τις αντεπιθέσεις του», τόνισε η συγκεκριμένη πηγή.

Είναι εμφανές πλέον, μετά τις παραπάνω εξελίξεις, ότι οι Ρωσικές δυνάμεις ασκούν ασφυκτική πίεση στην Ουκρανία, ανακαταλαμβάνοντας εδάφη και συνεχίζοντας την προέλαση τους, χωρίς ο ουκρανικός στρατός να μπορεί να αντισταθεί επαρκώς.

Η πηγή του ουκρανικού Γενικού Επιτελείου επανέλαβε ότι περίπου 11.000 στρατιώτες της Βόρειας Κορέας έφτασαν στην περιοχή Κουρσκ για να υποστηρίξουν τη Ρωσία, αλλά ότι το μεγαλύτερο μέρος των δυνάμεών τους ολοκληρώνει ακόμη την εκπαίδευσή τους. «Συνολικά, η Ρωσία έχει περίπου 575.000 στρατιώτες που πολεμούν στην Ουκρανία αυτή τη στιγμή», είπε η ουκρανική πηγή του Γενικού Επιτελείου, «και στοχεύει να αυξήσει τις δυνάμεις της σε περίπου 690.000 στρατιώτες» συμπλήρωσε.

Από τη δική τους πλευρά, «οι ΗΠΑ εκτιμούν πως χιλιάδες στρατιώτες της Βόρειας Κορέας που συγκεντρώνονται στη Ρωσία θα μπουν σύντομα στη μάχη εναντίον της Ουκρανίας», δήλωσε το Σάββατο (23/11) ο υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών Λόιντ Όστιν. «Περίπου 10.000 Βορειοκορεάτες στρατιώτες πιστεύεται ότι βρίσκονται στη ρωσική συνοριακή περιοχή του Κουρσκ όπου ενσωματώνονται στους ρωσικούς σχηματισμούς», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας.

«Με βάση αυτά στα οποία έχουν εκπαιδευτεί, τον τρόπο με τον οποίο έχουν ενσωματωθεί στους ρωσικούς σχηματισμούς, αναμένω πλήρως να τους δω να εμπλέκονται σε μάχη σύντομα», επισήμανε ο επικεφαλής του Πενταγώνου και συμπλήρωσε: «Δεν έχω δει σημαντικές αναφορές ότι τα βορειοκορεατικά στρατεύματα εμπλέκονται ενεργά σε μάχη μέχρι σήμερα».

Από την πλευρά του, το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις του κατέλαβαν τον οικισμό Novodmytrivka στην περιοχή Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, το τελευταίο τους κέρδος σε αυτό που ο υπουργός Άμυνας Αντρέι Μπελούσοφ χαρακτήρισε επιταχυνόμενη προέλαση. Κατά συνέπεια, οι ρωσικές δυνάμεις εξακολουθούν να προελαύνουν σταθερά στην ανατολική περιοχή του Ντόνετσκ της Ουκρανίας.

Την ίδια στιγμή, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν υποσχέθηκε να εξαπολύσει περισσότερα πλήγματα με τη χρήση ενός πειραματικού βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς, καθώς η Ουκρανία κατήγγειλε τη δοκιμή του νέου βαλλιστικού πυραύλου μεσαίου βεληνεκούς, με πυρηνικές δυνατότητες, στο έδαφός της ως «διεθνές έγκλημα».

Μιλώντας σε αμυντικό συνέδριο την Παρασκευή, ο Πούτιν αμφισβήτησε τους ισχυρισμούς των ΗΠΑ ότι η Ρωσία διαθέτει μόνο μια «χούφτα» από τους βαλλιστικούς πυραύλους υψηλής ταχύτητας, λέγοντας ότι ο στρατός διαθέτει αρκετούς για να συνεχίσει να τους δοκιμάζει σε «συνθήκες μάχης» και θα τους θέσει σε σειριακή παραγωγή. «Οι δοκιμές -του πυραυλικού συστήματος- πέρασαν με επιτυχία και σας συγχαίρω όλους γι’ αυτό», δήλωσε ο Πούτιν, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων Interfax.

Εν τω μεταξύ, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι των μυστικών υπηρεσιών στη Νότια Κορέα, η Ρωσία έστειλε πυραύλους αεράμυνας και άλλη στρατιωτική τεχνολογία στη Βόρεια Κορέα σε αντάλλαγμα για την ανάπτυξη στρατευμάτων από τον Βορρά για την υποστήριξη του πολέμου της στην Ουκρανία. Οι ειδικοί πιστεύουν ότι η αποστολή στρατευμάτων της Βόρειας Κορέας για να πολεμήσει κατά της Ουκρανίας και όπλων από τα τεράστια αποθέματά της ανταμείφθηκε με ρωσικό πετρέλαιο και προηγμένη στρατιωτική τεχνολογία, αναφέρουν οι Justin McCurry και Emma Graham-Harrison.

Τα ρωσικά drone και οι πύραυλος επιθέσεις έχουν καταστρέψει 321 λιμενικές υποδομές της Ουκρανίας από τον Ιούλιο του 2023 έως τώρα, δήλωσε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι το Σάββατο.

Ο Ουκρανός πρόεδρος ανέφερε ακόμα ότι 20 πλοία άλλων χωρών καταστράφηκαν από τα ρωσικά χτυπήματα.

«Κατά τη λειτουργία του προγράμματος Grain From Ukraine, έχουμε ήδη καταφέρει να σώσουμε 20 εκατομμύρια ανθρώπους από την πείνα — ένα επίτευγμα που έγινε εφικτό μόνο από ένα από τα ανθρωπιστικά μας προγράμματα. Συνολικά, οι εξαγωγές τροφίμων της Ουκρανίας τρέφουν 400 εκατομμύρια ανθρώπους σε 100 χώρες του κόσμου.

Η Ουκρανία είναι ένας από τους μεγαλύτερους συνεισφέροντες στον κόσμο στην επισιτιστική ασφάλεια και διατηρούμε αυτόν τον σημαντικό ρόλο ακόμη και εν μέσω πολέμου πλήρους κλίμακας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο είναι σημαντικό να συνεχίσουμε να στεκόμαστε μαζί για να υπερασπιστούμε την επισιτιστική ασφάλεια, να προστατεύσουμε τις οδούς εφοδιασμού τροφίμων και άλλα κρίσιμα εξαγωγικά αγαθά.

Μέσω αυτού του πολέμου κατά της Ουκρανίας, η Ρωσία απέδειξε ότι καμία χώρα δεν είναι πραγματικά μακρινή στον σημερινό κόσμο. Όλα είναι στενά συνδεδεμένα πλέον. Όλοι μας ενδιαφέρει εξίσου να διασφαλίσουμε ότι κανένας στον κόσμο δεν διεξάγει πόλεμο ενάντια στα τρόφιμα».

During the operation of our Grain From Ukraine program, we have already managed to save 20 million people from hunger—an achievement made possible by just one of our humanitarian programs. Overall, Ukraine’s food exports feed 400 million people in 100 countries of the world.… pic.twitter.com/ImdvD4Zgd7

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 23, 2024