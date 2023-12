Μια 44χρονη Αμερικανίδα έχασε χθες Δευτέρα τη ζωή της όταν δέχθηκε επίθεση από καρχαρία στις Μπαχάμες, ανακοίνωσε η αστυνομία της νησιωτικής χώρας.

Woman from Boston killed in shark attack while paddle boarding in Bahamas https://t.co/7iRi6BY69M via @CBSNews

Η τουρίστρια από τη Βοστώνη έκανε κωπηλασία μαζί με συγγενικό της πρόσωπο όταν της επιτέθηκε καρχαρίας στα ανοικτά της νήσου Νιου Πρόβιντενς. Ναυαγοσώστες έσπευσαν σε βοήθεια και την έβγαλαν αιμόφυρτη στην ακτή, όπου εξέπνευσε παρά τις προσπάθειες να την κρατήσουν στη ζωή.

🚨 Breaking News – An American woman was killed in a shark attack Monday off the coast of Nassau, Bahamas, police said. https://t.co/ujHFpJnYG5 #BreakingNews #Breaking #News pic.twitter.com/1UKzG4AYvr

— Brett Murphy (@bmurphypointman) December 4, 2023