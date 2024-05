Ο Τζο Μπάιντεν προειδοποίησε χθες Τετάρτη ότι «δεν θα παραδώσει» κάποια όπλα και πυρομαχικά στο Ισραήλ, του οποίου οι ΗΠΑ είναι ο βασικός σύμμαχος και προμηθευτής στρατιωτικού υλικού, ειδικά «οβίδες του πυροβολικού», αν οι δυνάμεις του προχωρήσουν σε ευρείας κλίμακας χερσαία επίθεση στη Ράφα — διάβημα χωρίς προηγούμενο από πλευράς Ουάσιγκτον.

«Αν μπουν στη Ράφα, δεν θα παραδώσω τα όπλα που χρησιμοποιούνται εναντίον πόλεων», είπε ο Δημοκρατικός πρόεδρος στο πλαίσιο συνέντευξής του στο τηλεοπτικό δίκτυο CNN.

