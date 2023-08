«Είμαστε μαζί σας για όσο καιρό χρειαστεί, το υπόσχομαι», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν απευθυνόμενος στους κατοίκους της πόλης Λαχάινα στο Μάουι, αφού περισσότεροι από 114 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο νησί αυτό της Χαβάης από τις καταστροφικές πυρκαγιές.

Στη διάρκεια επίσκεψης μερικών ωρών ο Μπάιντεν υποσχέθηκε ότι το ομοσπονδιακό κράτος θα συνδράμει τις κολοσσιαίες προσπάθειες ανοικοδόμησης.

«Θα το κάνουμε για εσάς, θα το κάνουμε όπως θέλετε, όχι όπως επιθυμεί οποιοσδήποτε άλλος», διαβεβαίωσε τους κατοίκους της ιστορικής πόλης Λαχάινα που ανησυχούν για το ενδεχόμενο να περάσει η γη τους στα χέρια μεγάλων εταιρειών που επιθυμούν να χτίσουν εκεί πολυτελείς κατοικίες και θέρετρα.

Ο 80χρονος Δημοκρατικός πρόεδρος επεσήμανε εξάλλου τον συμβολισμό ενός δέντρου ηλικίας περισσότερων από 100 ετών που βρίσκεται στη Λαχάινα, πρώην πρωτεύουσα του βασιλείου της Χαβάης, το οποίο υπέστη ζημιές από την πυρκαγιά αλλά δεν κάηκε εντελώς.

«Η πυρκαγιά δεν κατάφερε να φτάσει στις ρίζες του. Αυτό είναι το Μάουι, αυτή είναι η Αμερική (…) Η Χαβάη δεν το βάζει κάτω, η Αμερική δεν το βάζει κάτω», υπογράμμισε.

Pres. Biden: “From stories of grief, we’ve seen so many stories of hope and heroism, of the 'aloha spirit' … to the people of Hawaii, we’re with you as long as it takes. I promise you.” https://t.co/ySRbsIHLCz pic.twitter.com/UbFbxC8dBR

— ABC News (@ABC) August 21, 2023