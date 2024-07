Οι εκτεταμένες σφοδρές συγκρούσεις στο Μπανγκλαντές ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και φοιτητές που διαδηλώνουν εναντίον συστήματος ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες, η έδρα της δημόσιας τηλεόρασης πυρπολήθηκε χθες Πέμπτη, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκε σχεδόν εντελώς.

Εκατοντάδες διαδηλωτές επιτέθηκαν εναντίον μονάδων αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας, που έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον τους, και καταδίωξαν αστυνομικούς, που βρήκαν καταφύγιο στην έδρα της BTV στην πρωτεύουσα Ντάκα.

Έξαλλο πλήθος πυρπόλησε την αίθουσα υποδοχής του τηλεοπτικού δικτύου και δεκάδες οχήματα σταθμευμένα μπροστά στο κτίριο.

39 people have died during protests across Bangladesh in clashes between student protesters and police that have gripped the country for nearly a month.

Earlier today, the countries main state broadcaster, Bangladesh TV, in Dhaka was set on fire after riot police had retreated… pic.twitter.com/AOR2ELVkTh

