Θύμα ομαδικού βιασμού έπεσε έφηβη 14 ετών στο Κουρτρέ, στην περιοχή της Φλάνδρας. Την περίοδο του Καθολικού Πάσχα, η κοπέλα πήγε με τον 16χρονο φίλο της σε δάσος και εκεί την περίμεναν περίπου δέκα έφηβοι εκ των οποίων ο μικρότερος ήταν 11 ετών. Η 14χρονη βιάστηκε ομαδικά με την παρέα των αγοριών να ανεβάζει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Gang-rape horror of 14-year-old girl – ‘organised by her boyfriend’: 10 children aged between 11 & 16 are arrested for luring the victim into ambush in Kortrijk, West Flanders, Belgium

The group filmed the attack on their smartphones and posted clips to social media. pic.twitter.com/qghHeTE2Xp

— True Crime Updates (@TrueCrimeUpdat) May 8, 2024