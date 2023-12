Σοκαριστικό είναι το νέο βίντεο που βλέπει το φως της δημοσιότητας από το μακελειό στην Τσεχία, όπου μέχρι στιγμής έχουν καταμετρηθεί 15 νεκροί και 24 τραυματίες. Στο στιγμιότυπο που ακολουθεί, ο μακελάρης της Πράγας, ο 24χρονος David Kozak, εμφανίζεται στο μπαλκόνι του Πανεπιστημίου όπου φοιτά και ο ίδιος, στερεώνει το μακρύκαννο πολεμικό του όπλο με το τρίποδο και εκτελεί.

‼️Newly released video footage of CZECH SHOOTER in Prague‼️

The shooter was standing up, hiding behind a fence, shooting not only people inside the university but also down the street

He was using gun ZEV 308 Win AR10 pic.twitter.com/v77XL5Y4KS

— Lenka Houskova White (@white_lenka) December 21, 2023

