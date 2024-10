Η μισή Κούβα έχει βυθιστεί στο σκοτάδι από το βράδυ της Πέμπτης, καθώς η έλλειψη καυσίμων και οι εκτός λειτουργίας μονάδες ηλεκτροπαραγωγής ανάγκασαν την κυβέρνηση να αφήσει χωρίς ρεύμα ένα μεγάλο μέρος του νησιού.

Η Εθνική Ένωση Ηλεκτρικού της Κούβας ανακοίνωσε ότι η ζήτηση το βράδυ της Πέμπτης, γύρω στην ώρα του δείπνου, έφτανε τα 3.200 μεγαβάτ, αλλά μπορούσε να καλύψει μόνο τη μισή. Αυτή σημαίνει ότι εκατομμύρια άνθρωποι έμειναν χωρίς φωτισμό και κλιματισμό καθώς έπεφτε το σκοτάδι.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

🕯️ Over half of Cuba plunged into darkness as power shortages hit hard, leaving 1600 MW deficit during peak hours. Intermittent blackouts across Havana, complete darkness in key regions like Pinar del Rio. #CubaBlackout #PowerCrisis pic.twitter.com/IWzJYrza46

— DeskTrading | Market Pulse (@desktrading) October 4, 2024