Η τεχνική κατάρρευση στον έλεγχο της εναέριας κυκλοφορίας στο Ηνωμένο Βασίλειο, που σημειώθηκε τη Δευτέρα 28 Αυγούστου, μπορεί να τέθηκε υπό έλεγχο, αλλά το ντόμινο καθυστερήσεων και ακυρώσεων πτήσεων στα ευρωπαϊκά αεροδρόμια συνεχίζεται. Εκατομμύρια άνθρωποι έχουν έρθει αντιμέτωποι με ένα ταξιδιωτικό «αλαλούμ» που επηρεάζει τόσο τη χώρας μας, όσο και ολόκληρη την Ευρώπη.

Η διακοπή λειτουργίας του συστήματος άφησε τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να εισάγουν χειροκίνητα τις διαδρομές των πτήσεων, αφού τα ψηφιακά συστήματά τους έπεσαν σε μια «δικτυακή» βλάβη του υπολογιστή.

Around 80% flights were delayed, more than 500 flights to and from had been cancelled. #airtrafficcontrol #Britain pic.twitter.com/t9MbjP5p0O

Εκτιμάται ότι 1.200 πτήσεις από και προς τη Βρετανία ακυρώθηκαν, σύμφωνα με την Independent, ενώ χιλιάδες άλλες καθυστέρησαν, δημιουργώντας σύγχυση στους επιβάτες. Οι καθυστερήσεις, φτάνουν και τις 12 ώρες σε ορισμένες περιπτώσεις, και αφορούν τέσσερις στις πέντε πτήσεις στις οποίες εμπλέκονται βρετανικά αεροδρόμια. Υπάρχουν περίπου 80 πτήσεις που έχουν επηρεαστεί για τους επιβάτες από την Ελλάδα.

Η Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας (NATS) δήλωσε στις 15:15 το μεσημέρι (τοπική ώρα) της Δευτέρας ότι «εντόπισε και αποκατέστησε» το τεχνικό πρόβλημα, αλλά αργότερα προειδοποίησε πως η αναστάτωση που ακολούθησε θα μπορούσε να διαρκέσει για μέρες. Η NATS επισήμανε επίσης ότι η βλάβη θα διερευνηθεί «πολύ διεξοδικά».

Περίπου ένα εκατομμύριο επιβάτες επρόκειτο να πετάξουν από και προς τη Βρετανία τη Δευτέρα (28/8), ημέρα αργίας για το «νησί», με πολλούς επιβάτες να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις έως και 12 ώρες.

Britain’s National Air Traffic Service was hit by a technical problem for several hours on Monday, causing widespread disruption to flights in UK airspace. Even though the issue has been fixed, authorities say the disruption would continue for some time. pic.twitter.com/f5y4TauR2n

— CGTN Global Watch (@GlobalWatchCGTN) August 29, 2023