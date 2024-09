Δυνατό μπουρίνι έπληξε σήμερα, Τρίτη 3 Σεπτεμβρίου, το απόγευμα τη Ρώμη, προκαλώντας πλημμύρες, κυκλοφοριακή συμφόρηση και αναστάτωση.

Η έντονη βροχόπτωση, που ξεπέρασε τα 40 χιλιοστά και διήρκησε περίπου μισή ώρα, έπληξε σφοδρά την πρωτεύουσα της Ιταλίας, μετατρέποντας τους δρόμους σε ποτάμια, γεμίζοντας τα καταστήματα με νερό, κάνοντας την πρόσβαση στο μετρό αδύνατη – ακόμα και κοντά στο Βατικανό – και αφήνοντας πίσω πεσμένα δέντρα.

Οι καταστηματάρχες βγήκαν στους δρόμους για να προσπαθήσουν να ξεβουλώσουν τα καπάκια των φρεατίων, τα οποία είχαν γεμίσει σκουπίδια και φύλλα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σε έναν εκ των Δήμων της Ρώμης, έπεσαν περίπου 60 χιλιοστά βροχής σε λιγότερο από μία ώρα. Ποσότητα που συνήθως αθροίζεται σε έναν ολόκληρο φθινοπωρινό μήνα.

Η κακοκαιρία ήταν ξαφνική και δεν είχε προβλεφθεί.

Πάνω από 80 παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν από τις περιπολίες της τοπικής αστυνομίας της Ρώμης στην περιοχή. Η μεγαλύτερη αναστάτωση σημειώθηκε στο ανατολικό τεταρτημόριο της πρωτεύουσας και στο κέντρο της πόλης.

Η Αψίδα του Κωνσταντίνου της Ρώμης, η γιγαντιαία θριαμβική αψίδα δίπλα στο Κολοσσαίο, υπέστη ζημιές κατά τη διάρκεια σφοδρής θύελλας, ανέφερε ένας δημοσιογράφος του πρακτορείου Reuters.

Η αψίδα κατασκευάστηκε τον 4ο αιώνα μ.Χ. σε ανάμνηση της νίκης του Μεγάλου Κωνσταντίνου – του πρώτου Ρωμαίου αυτοκράτορα που ασπάστηκε τον χριστιανισμό – επί του Μαξεντίου. Έχει ύψος περίπου 25 μέτρα και βρίσκεται στην ίδια πεζοδρομημένη περιοχή με το Κολοσσαίο, ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά αξιοθέατα της ιταλικής πρωτεύουσας.

«Ένας κεραυνός χτύπησε την αψίδα ακριβώς σε αυτό το σημείο και κατόπιν στη γωνία και είδαμε αυτό να πέφτει» είπε ένας τουρίστας, δείχνοντας έναν μεγάλο λίθο, πεσμένο στο έδαφος.

Σε πλάνα του πρακτορείου φαίνονται και άλλες πεσμένες πέτρες γύρω από το μνημείο, ενώ το προσωπικό του Αρχαιολογικού Πάρκου του Κολοσσαίου έσπευσε να τις μαζέψει.

Months without rain in Rome, and then pic.twitter.com/CJowC9rNlx

— Alice Ritchie (@alicejritchie) September 3, 2024