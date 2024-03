Ο πρώην πρωθυπουργός του Καναδά, Μπράιν Μαλρόνεϊ έφυγε από τη ζωή, την Πέμπτη (29/2) σε ηλικία 84 ετών, σύμφωνα με ανακοίνωση της οικογένειας του πολιτικού που σημάδεψε την καναδική πολιτική ζωή στα χρόνια του 1980 με την υπογραφή μιας ιστορικής συνθήκης ελεύθερων συναλλαγών με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η οποία αργότερα διευρύνθηκε για να συμπεριλάβει το Μεξικό.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε το θάνατο του πατέρα μου, του αξιότιμου Μπράιαν Μαλρόνεϊ, 18ου πρωθυπουργού του Καναδά», έγραψε στο Twitter, η Καρολάιν Μαλρόνεϊ.

«Έφυγε ειρηνικά, περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του», πρόσθεσε.

Φιλόδοξος και γοητευτικός, με μπλε μάτια, θεληματικό πηγούνι και φωνή βαρύτονου, εξίσου άνετος στα γαλλικά και στα αγγλικά, είχε σπουδάσει δικηγόρος και ήταν επικεφαλής επιχείρησης πριν εισέλθει στην πολιτική.

«Ο Μπράιαν Μαλρόνεϊ δεν έπαψε ποτέ να εργάζεται για τους Καναδούς και επεδίωκε ανέκαθεν να κάνει αυτή τη χώρα ένα καλύτερο μέρος για να ζει κανείς. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τις συμβουλές που μου έδωσε αυτά τα χρόνια», έγραψε ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό.

Brian Mulroney loved Canada. I’m devastated to learn of his passing.

He never stopped working for Canadians, and he always sought to make this country an even better place to call home. I’ll never forget the insights he shared with me over the years – he was generous, tireless,…

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) February 29, 2024