Βυθίστηκε στη Μαρμαρίδα, στην επαρχία Μούγλων στη νοτιοδυτική Τουρκία, τουριστικό σκάφος 20 μέτρων, ονόματι Eagles, μετά από φωτιά που ξέσπασε, την Πέμπτη το απόγευμα, από άγνωστη αιτία. Σύμφωνα με τις πληφορίες, οι επιβαίνοντες ανέρχονταν στους 110 και όπως γράφουν τα τουρκικά ΜΜε λόγω της έγκαιρης εκκένωσης, σχεδόν όλοι κατάφεραν να απεγκλωβιστούν σώοι από το σκάφος. Όπως γίνεται γνωστό, οι τραυματίες φτάνουν τους επτά, οι τρεις από τους οποίους βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση.

Με βάση έρευνα που έγινε, η φωτιά ξεκίνησε από το μηχανοστάσιο του πλοίου, με τον ιδιοκτήτη και τον καπετάνιο να τίθενται υπό κράτηση.

BREAKING: A tourist yacht carrying 110 people sank off the coast Marmaris, Turkey after catching fire.

Many passengers jumped into the water to escape the blaze, while others ran to the other boats. There are no reports of casualties at this time.

pic.twitter.com/PvoS5HuTCo

— Daily Mail Online (@MailOnline) July 19, 2024