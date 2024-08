Το παλαιστινιακό ισλαμιστικό κίνημα Χαμάς, στην εξουσία στη Λωρίδα της Γάζας από το 2007, κατήγγειλε σήμερα, Σάββατο 10 Αυγούστου, την «επικίνδυνη κλιμάκωση» του πολέμου που διεξάγουν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ για 309η ημέρα στον πολιορκημένο θύλακα, μερικές ώρες μετά τους τρεις βομβαρδισμούς σε σχολείο, οι οποίοι στοίχισαν τη ζωή σε πάνω από 100 ανθρώπους.

«Η σφαγή στο σχολείο ατ Τάμπιν (…) είναι φρικτό έγκλημα» και αποτελεί «επικίνδυνη κλιμάκωση», ανέφερε η Χαμάς σε ανακοίνωσή της.

Το σημερινό συγκαταλέγεται στα πιο πολύνεκρα πλήγματα που έχουν εξαπολυθεί από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις στη Λωρίδα της Γάζας από την 7η Οκτωβρίου, όταν ξέσπασε ο πόλεμος, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του στρατιωτικού βραχίονα του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στο νότιο τμήμα της ισραηλινής επικράτειας.

Οι αρχές στη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσαν νωρίτερα το Σάββατο ότι πάνω από 100 άνθρωποι σκοτώθηκαν και δεκάδες άλλοι τραυματίστηκαν σε νέους αεροπορικούς βομβαρδισμούς με στόχο σχολείο όπου είχαν βρει καταφύγιο εκτοπισμένοι στην πόλη της Γάζας, δυο ημέρες μετά τους βομβαρδισμούς σε άλλα δυο σχολικά κτήρια. Ο ισραηλινός στρατός από την πλευρά του ανακοίνωσε ότι έπληξε «κέντρο διοίκησης» της Χαμάς.

Σύμφωνα με την υπηρεσία ενημέρωσης της κυβέρνησης της Χαμάς στον παλαιστινιακό θύλακα, που επικαλέστηκε το WAFA, ο βομβαρδισμός «στοχοποίησε εκτοπισμένους που έκαναν την πρωινή προσευχή», στοιχείο που εξηγεί «τον αριθμό των θυμάτων», που κατά την πηγή ξεπερνά «τους 100 νεκρούς».

Graphic | The aftermath of the Israeli bombing of displaced Palestinians while they were praying at Al-Tabi’in School in northern Gaza this morning. The massacre claimed the lives of at least 100 Palestinians, including children, women, and elderly people. pic.twitter.com/eBH0M56936

Εκπρόσωπος της πολιτικής προστασίας έκανε από την πλευρά του λόγο στο Γαλλικό Πρακτορείο για «90 ως 100 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες». Μίλησε για «τρία πλήγματα» στο σχολείο ατ Τάμπιν, επιβεβαιώνοντας πως σε αυτό είχαν βρει καταφύγιο «παλαιστίνιοι εκτοπισμένοι». Νωρίτερα ο ίδιος εκπρόσωπος, ο Μαχμούντ Μπασάλ, αναφερόταν σε «40 μάρτυρες».

Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πως προχώρησε σε «πλήγμα ακριβείας» εναντίον «τρομοκρατών» οι οποίοι «επιχειρούσαν», κατ’ αυτόν, σε «κέντρο διοίκησης και ελέγχου» εγκατεστημένο μέσα στο σχολείο ατ Τάμπιν, πλάι στο τέμενος Νταράζ Τούφα. Διαβεβαίωσε πως πριν προχωρήσει στον βομβαρδισμό έλαβε «μέτρα για να μειωθεί ο κίνδυνος να πάθουν κακό άμαχοι», συμπεριλαμβανομένων «της χρήσης πυρομαχικών ακριβείας, της επιτήρησης από αέρος και της συλλογής πληροφοριών».

Από την άλλη, ο Μπασάλ κατήγγειλε «φρικτή σφαγή», περιγράφοντας πως σωστικά συνεργεία είδαν πτώματα στις φλόγες. «Ομάδες προσπαθούν να περιορίσουν την πυρκαγιά, να ανασύρουν τα πτώματα των μαρτύρων και να διασώσουν τραυματίες», πρόσθεσε.

Την Πέμπτη, η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε ότι ισραηλινοί βομβαρδισμοί σε άλλα δυο σχολεία στην πόλη της Γάζας στοίχισαν τη ζωή σε 18 ανθρώπους. Ο ισραηλινός στρατός και σ’ αυτές τις περιπτώσεις ανέφερε πως στα σχολικά κτήρια λειτουργούσαν «κέντρα διοίκησης» της Χαμάς.

Το Ισραήλ, παρότι η κυβέρνησή του ανακοίνωσε πως συμφώνησε να ξαναρχίσουν την ερχόμενη εβδομάδα διαπραγματεύσεις ενόψει της σύναψης συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός, εξαπέλυσε την Παρασκευή νέα επιχείρηση στη Χαν Γιούνις, με φόντο την πίεση των κρατών που μεσολαβούν, που επιδιώκουν να αποτραπεί ανάφλεξη στην Εγγύς Ανατολή.

Την Πέμπτη, το Ιράν, που υποστηρίζει τη Χαμάς και άλλες ένοπλες οργανώσεις στην περιοχή, κατηγόρησε το Ισραήλ πως επιδιώκει την «εξάπλωση» του πολέμου που ξέσπασε τον Οκτώβριο.

⚡️BREAKING:

More than 100 Palestinians killed in an Israeli strike that targeted “Al-Tabi’in” school in Al-Daraj neighborhood in central Gaza City during Fajr prayer.

THIS IS WHAT YOU ENABLED BY SUPPORTING ISRAEL. pic.twitter.com/e5DSe7brrc

— Suppressed News. (@SuppressedNws) August 10, 2024