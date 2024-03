«Επτά όμηροι, που κρατούνταν στη Λωρίδα της Γάζας, σκοτώθηκαν από ισραηλινό βομβαρδισμό στον παλαιστινιακό θύλακα», ανέφερε σήμερα Παρασκευή (1/3) ο εκπρόσωπος των Ταξιαρχιών Αλ Κάσαμ, Αμπού Ουμπάιντα.

Προς το παρόν, δεν είναι σαφές πότε σκοτώθηκαν οι όμηροι αυτοί.

Οι Ταξιαρχίες επιβεβαίωσαν στην ανάρτησή τους στο Telegram ότι «περισσότεροι από 70 όμηροι έχουν σκοτωθεί λόγω των στρατιωτικών επιχειρήσεων του Ισραήλ στη Γάζα».

Στα τέλη Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας κατάπαυσης του πυρός, η Χαμάς απελευθέρωσε περισσότερους από 100 Ισραηλινούς και ομήρους από άλλες χώρες, σε αντάλλαγμα για την αποφυλάκιση περίπου 240 Παλαιστίνιων κρατουμένων.

BREAKING: HAMAS RELEASE VIDEO THAT ISRAEL KILLED THEIR OWN HOSTAGES

“Despite our caution to preserve their lives

We tried to keep them alive

But Netanyahu insisted on killing them

Seven of them were killed by the weapon of your army

All 7 killed by IDF weapons.” pic.twitter.com/C48ZEA1eDP

— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) March 1, 2024