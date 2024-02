Μια ταχέως εξελισσόμενη χειμερινή καταιγίδα αναμένεται να σαρώσει το βορειοανατολικό τμήμα των ΗΠΑ νωρίς αύριο, με το ύψος του χιονιού να αναμένεται να ξεπεράσει τα 15 εκατοστά στην πόλη της Νέας Υόρκης προτού το κύμα κακοκαιρίας μετακινηθεί βορειότερα μέσα στην ημέρα και πλήξει τη Βοστόνη, προειδοποιούν μετεωρολόγοι.

Potential nor'easter set to blast New York City, Boston with heavy snow that could snarl travel along I-95

Στη Νέα Υόρκη ο υδράργυρος δεν αναμένεται να μειωθεί πολύ κάτω από το μηδέν, με ανοικτό το ενδεχόμενο να πέσει βαρύ και υγρό χιόνι το οποίο είναι δύσκολο να φτυαριστεί από τα πεζοδρόμια και τους δρόμους, δήλωσε ο Μπομπ Όραβεκ, ένας μετεωρολόγος του Κέντρου Καιρικών Προβλέψεων της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας στο Κόλετζ Παρκ, στο Μέριλαντ.

Οι συνθήκες που θα δημιουργηθούν θα μπορούσαν να είναι «ιδιαίτερα δύσκολες» για τις μετακινήσεις και ενδεχομένως να υπάρξουν διακοπές στην ηλεκτροδότηση και να σημειωθούν πτώσεις δέντρων, προειδοποίησε ο Αμερικανός μετεωρολόγος.

Schools to close in New York City, Boston as cities brace for snowstorm

Στη Νέα Αγγλία, η πρόβλεψη για σφοδρές χιονοπτώσεις οδήγησαν τον δήμαρχο της Βοστόνης να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ακυρώνοντας τα αυριανά μαθήματα σε όλα τα σχολεία.

«Μας έχουν σχεδόν τελειώσει τα φτυάρια για το χιόνι», δήλωσε ο Ίθαν Στράουμπ, ένας διευθυντής καταστήματος σιδερικών στη Βοστόνη. Όπως ο ίδιος εξήγησε, το απόθεμα 100 φτυαριών που είχε μειώθηκε σε μόλις 12 έως σήμερα το πρωί. Από τη στιγμή που η καταιγίδα αναφέρθηκε στα μετεωρολογικά δελτία, είπε, δουλεύουμε σε φρενήρεις ρυθμούς.

Σε επαγρύπνηση για τη χειμερινή καταιγίδα βρίσκονται οι αρχές στο Λονγκ Άιλαντ, την πόλη της Νέας Υόρκης και του βορειοανατολικού Νιου Τζέρσι.