Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα ότι βομβάρδισε με ομοβροντία πυραύλων τη βάση Γκλιλότ της μονάδας 8200 της ισραηλινής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών, που βρίσκεται στα προάστια του Τελ Αβίβ.

Η λιβανική οργάνωση ανακοίνωσε επίσης πως εκτόξευσε ρουκέτες νωρίς σήμερα το πρωί εναντίον «ναυτικής βάσης» κοντά στη Χάιφα, στο βόρειο Ισραήλ.

Hezbollah claimed Responsibility for the launch of Surface-to-Surface Missiles this morning towards the Suburbs of Tel Aviv. pic.twitter.com/g71uMXJHUM

«Ομοβροντία ρουκετών» στοχοθέτησε τη «ναυτική βάση του Στέλα Μάρις βορειοδυτικά της Χάιφα», σύμφωνα με ανακοίνωση της Χεζμπολάχ.

4 Surface-to-Surface Missiles were launched by Hezbollah at Central Israel earlier, with at least 3 being Successfully Intercepted while the 4th is believed to have landed in an Open Area to the North of Tel Aviv. pic.twitter.com/T1B8wHVfhX

— OSINTdefender (@sentdefender) October 22, 2024

