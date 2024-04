«Καρτέρι» στο ζεύγος Κλίντον είχε στήσει μια ομάδα διαδηλωτών στο Μανχάταν. Ο Μπιλ Κλίντον, πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ και η σύζυγός του, Χίλαρι Κλίντον, επισκέφθηκαν το θέατρο Music Box του Μπρόντγουεϊ, για να παρακολουθήσουν την πρόβα μιας παράστασης («Suffs»), όταν κατά την έξοδό τους δέχτηκαν φραστική επίθεση από πολίτες που διαδήλωναν κατά του Ισραήλ.

Συγκεκριμένα, οι διαδηλωτές τους επιτέθηκαν λεκτικά, λέγοντας «σούπερ αρπακτικό» την πρώην επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας και «σκ@τό» τον Κλίντον. Επιπλέον, τους κατηγόρησαν ότι «διευκολύνουν τη γενοκτονία» στη Λωρίδα της Γάζας. Το ζεύγος Κλίντον παρακολούθησε την πρόβα της συγκεκριμένης παράστασης καθώς έχουν αναλάβει την παραγωγή.

«Σου έχει πει ποτέ κανείς, Χίλαρι, ότι είσαι σούπερ αρπακτικό; Είσαι υπεύθυνη για τον θάνατο εκατομμυρίων. Μπιλ Κλίντον, είσαι υποστηρικτής γενοκτονίας. Άντε γ@μ*σου σκ@τό!», φώναξε ένας διαδηλωτής την ώρα που το ζευγάρι ήταν έτοιμο να μπει στο αυτοκίνητό του.

“You call yourself a feminist? Women are dying in Gaza, you fucking coward!”

Former Secretary of State Hillary Clinton confronted by anti-genocide protestors Wednesday night after hosting yet another fundraiser for Biden in NYC.

“Has anyone told you you ARE the superpredator?” pic.twitter.com/TdcV1Z2cg0

— Talia Jane ❤️‍🔥 (@taliaotg) April 4, 2024