Με ιδιαίτερα κολακευτικά λόγια αναφέρθηκε ο γιος του νέου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, στην Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, η οποία έχει προταθεί να εγκατασταθεί ως νέα πρέσβης στην Ελλάδα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ δήλωσε ότι αυτός και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ «δεν θα σταματήσουν ποτέ να νοιάζονται ο ένας για τον άλλον». Αν και δεν αναφέρθηκε ευθέως στον χωρισμό τους, δημοσιεύματα τον θέλουν να είναι σε σχέση πλέον με την influencer, Μπετίνα Άντερσον.

Μάλιστα, την Τρίτη η Daily Mail δημοσίευσε φωτογραφίες τους να κρατιούνται χέρι-χέρι, ενώ γιόρταζαν τα γενέθλια της Άντερσον σε εστιατόριο στη Φλόριντα.

Ο Τραμπ Τζούνιορ και η Γκίλφοϊλ ήρθαν κοντά το 2018 και αρραβωνιάστηκαν το 2020, με τον χωρισμό τους να σηματοδοτεί το τέλος μιας τετραετούς σχέσης.

Ο γιος του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ μιλώντας στο Page Six την Παρασκευή και μετά τα εκτενή δημοσιεύματα ότι το ζευγάρι χώρισε, τόνισε ότι «η Κίμπερλι και εγώ δεν θα σταματήσουμε ποτέ να νοιαζόμαστε ο ένας για τον άλλον και θα μας ενώνει πάντα μια ιδιαίτερη σχέση».

Πρόσθεσε επίσης για την Γκίλφοϊλ, σχετικά με την επιλογή του πατέρα του Ντόναλντ Τραμπ να διαδεχθεί τον Τζορτζ Τσούνη στη θέση της επικεφαλής της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Αθήνα: «Δεν θα μπορούσα να είμαι πιο περήφανος γι’ αυτήν και για τον σημαντικό ρόλο που θα συνεχίσει να παίζει στην κυβέρνηση του πατέρα μου».

Donald Trump Jr. says he and ex Kimberly Guilfoyle share ‘special bond’: We ‘will never stop caring for each other’ https://t.co/us29zPc92H pic.twitter.com/dP85iibQN1

— Page Six (@PageSix) December 14, 2024

