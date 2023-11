Ο πρόεδρος της Χιλής Γκαμπριέλ Μπόριτς ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως η χώρα του ανακαλεί τον πρεσβευτή της στο Ισραήλ, τον Χόρχε Καρβαχάλ, στο Σαντιάγο για διαβουλεύσεις, έπειτα από τις «απαράδεκτες παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου» από τον ισραηλινό στρατό στη Λωρίδα της Γάζας.

