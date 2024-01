Τραγωδία σημειώθηκε στη Χιλή, όταν ένα πυροσβεστικό αεροσκάφος συνετρίβη με αποτέλεσμα να σκοτωθεί ο πιλότος που συμμετείχε σε κατάσβεση πυρκαγιάς.

Σε πλάνα που κυκλοφόρησαν στα social media, το φτερό του αεροσκάφους φαίνεται να κόβει ηλεκτρικά καλώδια και αμέσως μετά να χάνει απότομα ύψος.

Pilot killed and several persons injured on the ground when his aircraft struck a utility pole and crashed onto the highway near Panguilemo, Chile. pic.twitter.com/xIzRLPzryn

— Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) January 16, 2024