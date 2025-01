Χιλιάδες Ρουμάνοι συγκεντρώθηκαν σήμερα έξω από το κτίριο του Κοινοβουλίου στο Βουκουρέστι, διαμαρτυρόμενοι κατά της ακύρωσης των προεδρικών εκλογών, ύστερα από μια εκστρατεία που σημαδεύθηκε από υποψίες για ρωσική ανάμειξη.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο, που εδρεύει στο τεράστιο αυτό κτίριο, ακύρωσε στις αρχές Δεκεμβρίου τις εκλογές, σε μια εξαιρετικά σπάνια εξέλιξη για μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ ο υποψήφιος της άκρας δεξιάς Καλίν Γκεοργκέσκου επικράτησε στον πρώτο γύρο προς γενική έκπληξη.

Οι αρχές τον κατηγορούν ότι επωφελήθηκε από μια παράνομη εκστρατεία υποστήριξης στην πλατφόρμα TikTok. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την έναρξη έρευνας.

🇷🇴 More than 20,000 people now at the pro-Georgescu protest in Bucharest after the corrupt establishment canceled the elections

Fuck the EU, Soros, Ursula von der Leyen and everyone else who wants to keep us a vassal state pic.twitter.com/BIRz5gQwqE

— Daily Romania (@daily_romania) January 10, 2025