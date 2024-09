Γράφει η Γιάννα Μυράτ

Χιλιάδες διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν την Κυριακή στην Κωνσταντινούπολη για να διαμαρτυρηθούν για την πρόσφατη νομοθεσία που σύμφωνα με τους επικριτές οδηγεί στη θανάτωση αδέσποτων σκύλων σε ολόκληρη την Τουρκία.

Τον περασμένο μήνα, οι νομοθέτες ενέκριναν τον νέο νόμο που αποσκοπεί στην απομάκρυνση εκατομμυρίων αδέσποτων σκύλων από τους τουρκικούς δρόμους επικαλούμενοι ανησυχίες για την ασφάλεια.

Οι φιλόζωοι φοβούνται ότι θα οδηγήσει σε εκτεταμένες θανατώσεις ή σε σκύλους που θα καταλήξουν σε υπερπλήρη καταφύγια γεμάτα ασθένειες.

Ο Πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι ο νόμος ήταν απαραίτητος για την αντιμετώπιση του «προβλήματος των αδέσποτων σκύλων» της χώρας.

Οι διαδηλωτές της Κυριακής ζήτησαν την κατάργηση του νόμου, κραδαίνοντας αφίσες που έγραφαν «τα καταφύγια είναι στρατόπεδα θανάτου» και «αποσύρετε τον αιματηρό νόμο».

«Θέλουμε να αποσυρθεί αμέσως αυτός ο νόμος», είπε ο 64χρονος διαδηλωτής Hasan Kizilyatak στο Associated Press. «Αυτά (αδέσποτα σκυλιά) είναι ζωντανά όντα, όπως και εμείς. Είμαστε εδώ γιατί είμαστε ενάντια στην εξόντωσή τους».

Η Ayten Arslan, 55 ετών, η οποία είπε ότι υποστηρίζει τον Ερντογάν, εμφανίστηκε επίσης για να διαμαρτυρηθεί.

«Ακριβώς όπως σταθήκαμε δίπλα στον πρόεδρό μας στις 15 Ιουλίου (2016) όταν έγινε μια απόπειρα πραξικοπήματος, είμαστε εδώ για τα αδέσποτα ζώα», είπε στο AP. «Λέω ως υποστηρίκτρια του AK Party, αυτός ο νόμος είναι ένας αιματηρός νόμος».

Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης κινήθηκε για την κατάργηση του νόμου στο Συνταγματικό Δικαστήριο λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά την ψήφισή του.

Η κυβέρνηση εκτιμά ότι περίπου 4 εκατομμύρια αδέσποτα σκυλιά περιφέρονται στους δρόμους και τις αγροτικές περιοχές της Τουρκίας. Αν και τα περισσότερα είναι ακίνδυνα, αρκετοί άνθρωποι, συμπεριλαμβανομένων παιδιών, έχουν δεχθεί επίθεση.

Μια έκθεση που κυκλοφόρησε από τον Σύνδεσμο Safe Streets and Defense of the Right to Life, μια οργάνωση που διεξάγει εκστρατεία για την απομάκρυνση όλων των αδέσποτων σκύλων από τους δρόμους, αναφέρει ότι 65 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους σε επιθέσεις σκύλων του δρόμου από το 2022.

Η νέα νομοθεσία απαιτεί από τους δήμους να συλλέγουν τα αδέσποτα σκυλιά και να τα φιλοξενούν σε καταφύγια για να εμβολιαστούν, και να βεβαιωθούν ότι στειρώθηκαν πριν τα διαθέσουν για υιοθεσία.

Οι σκύλοι που πονούν, είναι άρρωστοι σε τελικό στάδιο ή αποτελούν κίνδυνο για την υγεία των ανθρώπων θα υποβάλλονται σε ευθανασία. Το αρχικό νομοσχέδιο περιελάμβανε γάτες, αλλά αυτό το άρθρο άλλαξε μετά από μια δημόσια κατακραυγή.

Ωστόσο, πολλοί αμφισβητούν πού θα βρίσκουν τους πόρους οι δήμοι που δεν έχουν χρήματα για να χτίσουν τα απαραίτητα επιπλέον καταφύγια που απαιτούνται.

Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων ανησυχούν ότι ορισμένοι δήμοι μπορεί να σκοτώσουν σκυλιά με το πρόσχημα ότι είναι άρρωστα αντί να διαθέσουν πόρους για να τα προστατέψουν.

Πρόσφατα κυκλοφορούν στα social media βίντεο που δείχνουν νεκρές γάτες και σκύλους θαμμένους σε χαντάκια. Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων λένε ότι τα ζώα θανατώθηκαν αδιακρίτως μετά την ψήφιση του νόμου.

Με πληροφορίες από Associated Press