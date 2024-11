Είναι ένας ήχος που δεν είχε ακουστεί για περισσότερα από πέντε χρόνια, στην περιοχή του Saint-Michel στο Παρίσι.

Όμως, σήμερα, Παρασκευή 8 Νοεμβρίου, χτύπησαν οι οκτώ καμπάνες του βόρειου καμπαναριού της Παναγίας των Παρισίων, της Notre-Dame, για πρώτη φορά μετά την πυρκαγιά που κατέστρεψε μεγάλο μέρος του καθεδρικού ναού στις 15 Απριλίου 2019.

#Paris #Olympic bell arrives at Notre Dame Cathedral before reopening. The legacy of the Paris 2024 Games, one of the bells that was used during the Games at Stade de #France athletics venue, returns to the heart of French heritage Notre Dame Cathedral before its reopening next… pic.twitter.com/ylybsLuXTV

— China Daily (@ChinaDaily) November 8, 2024