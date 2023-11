Ο Ισραηλινός πρόεδρος, Ισαάκ Χέρτζογκ αναμένεται την Πέμπτη (30/11) στη διάσκεψη του ΟΗΕ για το Κλίμα (COP28) που θα διεξαχθεί στο Ντουμπάι, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, να συζητήσει με παγκόσμιους ηγέτες, το ζήτημα των ομήρων, που κρατά η Χαμάς, στη Λωρίδα της Γάζας.

Η επίσκεψη του Χέρτζογκ στη χώρα αυτή του Κόλπου πραγματοποιείται έπειτα από περισσότερες από επτά εβδομάδες πολέμου μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς και την ώρα που η εκεχειρία μεταξύ τους παρατάθηκε ως αύριο Παρασκευή.

Η εκεχειρία αυτή αναμένεται να επιτρέψει την απελευθέρωση και άλλων ομήρων τους οποίους το παλαιστινιακό κίνημα απήγαγε στις 7 Οκτωβρίου, κατά την επίθεσή του στο Ισραήλ, στη διάρκεια της οποίας σκοτώθηκαν 1.200 άνθρωποι.

Σε αντίποινα το Ισραήλ δεσμεύθηκε «να εξαλείψει» τη Χαμάς βομβαρδίζοντας ασταμάτητα τη Λωρίδα της Γάζας, μέχρι την κήρυξη της εκεχειρίας. Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, 14.854 Παλαιστίνιοι, εκ των οποίων 6.150 παιδιά, έχουν σκοτωθεί από τις ισραηλινές επιχειρήσεις.

Από τις 24 Νοεμβρίου, όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, Χαμάς και Ισραήλ αφήνουν κάθε ημέρα ελεύθερους περίπου δέκα Ισραηλινούς ομήρους, με αντάλλαγμα τριπλάσιο αριθμό Παλαιστίνιων κρατουμένων.

Μέχρι στιγμής έχουν απελευθερωθεί 70 Ισραηλινοί όμηροι και 210 Παλαιστίνιοι κρατούμενοι. Εξάλλου, περίπου 30 ξένοι πολίτες, κυρίως Ταϊλανδοί που εργάζονταν στο Ισραήλ, αφέθηκαν επίσης ελεύθεροι εκτός του πλαισίου της συμφωνίας της εκεχειρίας.

Στη διάρκεια της COP28, στην οποία θα μετάσχει επίσης ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο Χέρτζογκ θα έχει «σειρά διπλωματικών συναντήσεων για τη σημασία της απελευθέρωσης των ομήρων», επεσήμανε η ισραηλινή προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Σκοπεύει να συνομιλήσει με παγκόσμιους ηγέτες σε μια ανθρωπιστική προσπάθεια υψηλού επιπέδου», πρόσθετε η ανακοίνωση.

Περισσότεροι από 140 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα απευθυνθούν στην COP28 την Παρασκευή και το Σάββατο, ανάμεσά τους ο Χέρτζογκ και ο Αμπάς, οι οποίοι αναμένεται να εκφωνήσουν ομιλίες με λίγα λεπτά διαφορά.

