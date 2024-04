Πλάνα που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν ένα ιρανικό drone Shahed 136 να πετά πάνω από το Ιράκ με κατεύθυνση προς το Ισραήλ.

Το Ιράν έχει εκτοξεύσει δεκάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη εναντίον του Ισραήλ, τα οποία αναμένεται να χρειαστούν αρκετές ώρες για να φτάσουν στη χώρα, δήλωσαν αξιωματούχοι του IDF.

BREAKING: Iran has launched dozens of drones, will take hours to reach Israel pic.twitter.com/y5SAovmkOq

Israeli Army confirms Iran launched dozens of suicide drones (at least 50) ~one hour ago.

Visual confirmation Shahed-136 kamikaze drones are curently flying over Iraq. pic.twitter.com/XTQznbmTJQ

