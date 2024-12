Η Ρωσία έχει αρχίσει να αποσύρεται από το βόρειο τμήμα της συριακής επικράτειας, ενώ τη θέση της έχουν αρχίσει να παίρνουν -αν και όχι σε όλες τις περιοχές – αμερικανικές δυνάμεις.

Η ραγδαία κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία αναδιατάσσει και τις ξένες δυνάμεις, που επιχειρούν μέσα στην επικράτεια της χώρας τον πλήρη έλεγχό της, που είχε χάσει προ πολλού ο Σύρος πρόεδρος.

A convoy of Oshkosh M-ATV armored vehicles and U.S. military SUVs has entered Ayn al-Arab (Kobani), previously Russian military base.

American forces have also taken over former Russian bases in Sarrin and Ayn Issa.

Areas once handed over by U.S. forces to Russia are now… pic.twitter.com/MVG0dwqqd3

— Clash Report (@clashreport) December 14, 2024