Την τρομακτική στιγμή που ένας κεραυνός χτυπά ένα Boeing 777 στον αέρα κατά την διάρκεια της απογείωσης, κατέγραψε κάμερα φοιτητή πιλότου στον Καναδά.

Το περιστατικό συνέβη σε πτήση από το Βανκούβερ προς το Λονδίνο την Κυριακή και ενώ στο αεροσκάφος υπήρχαν 550 επιβάτες συν το πλήρωμα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Η Air Canada συνέχισε κανονικά την πτήση, φτάνοντας με ασφάλεια στον προορισμό της.

Δείτε βίντεο:

Lightning struck an Air Canada plane after it departed from Vancouver to London with 550 passengers on board during last weekend.pic.twitter.com/lOVh27yaCb

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Massimo (@Rainmaker1973) March 6, 2024