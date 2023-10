Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν και άλλοι 25 τραυματίστηκαν σε σιδηροδρομικό δυστύχημα στο κρατίδιο Άντρα Πραντές της νότιας Ινδίας, ανακοίνωσε ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της τοπικής κυβέρνησης.

Το δυστύχημα σημειώθηκε όταν δύο τρένα συγκρούστηκαν μεταξύ τους, σύμφωνα με ένα στέλεχος της σιδηροδρομικής υπηρεσίας. Ομάδες διασωστών έχουν σπεύσει στο σημείο, κοντά στο Βιζιαναγκάραμ.

Heartbreaking news from Andhra Pradesh -a passenger train en route from Visakhapatnam to Rayagada has been involved in an accident. It’s concerning to see a rise in train accidents in India. Safety should always be a top priority. 🚆💔 #TrainAccident #AndhraPradesh #Visakhapatnam pic.twitter.com/kfGmRxbaUw

Λίγο νωρίτερα, ο Πρώτος Υπουργός του κρατιδίου ανέφερε ότι ένα τρένο που εκτελούσε το δρομολόγιο από τη Ραγιαγκάντα στο Βιζιαναγκάραμ εκτροχιάστηκε και η ενημερωτική ιστοσελίδα NDTV έκανε λόγο για τρεις νεκρούς.

🚆 Train accidents in India are on the rise, and it’s a cause for concern. 🧐 Something doesn’t add up, and it’s time for a thorough investigation. The frequency of accidents every few months is raising questions. 🕵️‍♂️ Let’s ensure the safety of our railways! 🇮🇳 #TrainAccident pic.twitter.com/tcmu1W5oXU

— Aditya raj (@AK_ADITYA_RAJ) October 29, 2023