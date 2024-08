Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα της Παρασκευής (16/8) σε χώρο στάθμευσης κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Λισαβόνας και μέχρι αργά το βράδυ ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής επιχειρούσαν για την κατάσβεσή της.

Όπως μεταδίδει η κρατική τηλεόραση (RTP), η πυρκαγιά φέρεται να ξεκίνησε από ηλεκτρικό αυτοκίνητο και εξαπλώθηκε ταχύτατα στα γύρω οχήματα. Σε βίντεο που είδαν το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι οι καπνοί ήταν ορατοί σε απόσταση χιλιομέτρων.

Acionamento pelas 18:23 para incêndio em parque automóvel no Prior Velho. Estamos neste momento no local com um Veiculo Urbano Combate a Incêndio Urbano e um Veículo Tanque Tatico Urbano 🔥🚒 pic.twitter.com/PUvJHwb6Jy

— Bombeiros Voluntários de Camarate (@BVCamarate) August 16, 2024