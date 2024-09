Οι ιαπωνικές αρχές κάλεσαν σήμερα, Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, δεκάδες χιλιάδες κατοίκους στον νομό Ισικάουα (κεντρικά) να εγκαταλείψουν εσπευσμένα τα σπίτια τους, εξαιτίας πλημμυρών έπειτα από ισχυρές βροχοπτώσεις.

Περίπου 30.000 κάτοικοι των πόλεων Ουατζίμα και Σούζου έλαβαν εντολή να απομακρυνθούν άμεσα από την περιοχή, εξήγησαν τοπικοί αξιωματούχοι.

More video of the major flood in Japan after record rainfall today.

pic.twitter.com/OgjIDQ3QzK https://t.co/UdCVxDtQvT

— Fast News Network (@fastnewsnet) September 21, 2024