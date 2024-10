Δεκαοκτώ άνθρωποι σκοτώθηκαν σε αεροπορικό πλήγμα σε ένα χωριό του βορείου Λιβάνου, όπως δήλωσε ο τοπικός Ερυθρός Σταυρός, ενώ το υπουργείο Υγείας ανέφερε πως οι «προσπάθειες διάσωσης συνεχίζονται».

Είναι η πρώτη φορά που το Άιτο, ένα χωριό σε ορεινή περιοχή με πλειοψηφία χριστιανών κατοίκων, τίθεται στο στόχαστρο αφότου το ισλαμιστικό κίνημα Χεζμπολάχ και το Ισραήλ εισήλθαν σε ανοιχτό πόλεμο στις 23 Σεπτεμβρίου. Το πλήγμα είχε στόχο ένα διαμέρισμα, σύμφωνα με το εθνικό πρακτορείο ειδήσεων NNA.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Σύμφωνα με φωτογράφο του AFP, πτώματα ήταν ορατά μπροστά από το κτήριο που βρισκόταν στην είσοδο του χωριού, το οποίο ισοπεδώθηκε από το πλήγμα, εν μέσω ασθενοφόρων που πηγαινοέρχονταν.

Footage reveals widespread devastation following an Israeli airstrike on Aitou in Zgharta District in #Lebanon. #AlMayadeen‘s correspondent reported that the aggression resulted in martyrs.

This marks the first time Israeli forces have targeted this area. pic.twitter.com/U8xWFnivFB

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

— Al Mayadeen English (@MayadeenEnglish) October 14, 2024