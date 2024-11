Πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη (6/11) λίγο μετά τις 11 ώρα Ελλάδος (τοπική ώρα ΗΠΑ 16:00) η πολυαναμενόμενη ομιλία της αντιπροέδρου και υποψήφιας των Δημοκρατικών Κάμαλα Χάρις, από το πανεπιστήμιο Χάουαρντ.

Σε αυτήν η Κάμαλα Χάρις εμφανίστηκε συναισθηματικά φορτισμένη και αρκετά καταβεβλημένη, μετά την ήττα της από τον Ντόναλντ Τρμαπ.

Αφού ευχαρίστησε τους οπαδούς των Δημοκρατικών, οι οποίοι την καταχειροκροτούσαν, παραδέχθηκε την ήττα της και συνεχάρη τον νέο πρόεδρο.

«Η καρδιά μου σήμερα είναι γεμάτη ευγνωμοσύνη για την εμπιστοσύνη σας, αγάπη για την πατρίδα και αποφασιστικότητα», είπε.

«Το φως της Αμερικής θα καίει πάντα, αρκεί να μην υποχωρήσουμε και συνεχίσουμε να μαχόμαστε».

Απευθύνθηκε στον σύζυγο και την οικογένεια της, τους εθελοντές και τους ανθρώπους της. εκστρατείας της. «Είμαι τόσο περήφανη για το πώς δώσαμε την εκστρατεία στις 107 ημέρες».

Πρέπει να δεχτούμε τα αποτέλεσμα, είπε στη συνέχεια, και ανέφερε ότι μίλησε με τον εκλεγμένο πρόεδρο Τραμπ. «Θα τον βοηθήσουμε με την ομαλά και ειρηνική μετάβαση της εξουσίας».

Ωστόσο ξεκαθάρισε ότι δεν θα τα παρατήσει αλλά θα συνεχίσει να πολεμάει μαζί με τους Αμερικανούς για το καλό της Αμερικής, για την ελευθερία και την αξιοπρέπεια. Δεν τα παρατάμε είπε χαρακτηριστικά ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στις γυναίκες που κακοποιούνται.

«Εσείς έχετε τη δύναμη» είπε και δεσμεύτηκε να συνεχίσει να αγωνίζεται για τα δικαιώματα των γυναικών και ενάντια στην ένοπλη βία. «Να αγωνιστούμε για την αξιοπρέπεια που όλοι οι άνθρωποι αξίζουν» είπε.

«Ο αγώνας για ελευθερία, για ευκαιρίες, για δικαιοσύνη και την αξιοπρέπεια όλων των ανθρώπων. Όλοι αγωνίζονται για τα ιδανικά στην καρδιά του έθνους μας, τα ιδανικά που αντικατοπτρίζουν την Αμερική στα καλύτερά μας. Αυτός είναι ένας αγώνας που δεν θα εγκαταλείψω ποτέ», είπε.

Απευθυνόμενη στους νέους, η Κάμαλα τόνισε, «μην σταματήσεις ποτέ να προσπαθείς να κάνεις τον κόσμο καλύτερο. Μην απελπίζεσαι».

Κλείνοντας την ομιλία της, η αντιπρόεδρος είπε ότι υπάρχει «μια παροιμία που ένας ιστορικός αποκάλεσε κάποτε νόμο της ιστορίας, που ισχύει για κάθε κοινωνία ανά τους αιώνες». Αυτή η παροιμία είναι: «Μόνο όταν είναι βαθύ το σκοτάδι μπορείς να δεις τα αστέρια».

Η Κάμαλα Χάρις ανέφερε: «Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι νιώθουν ότι μπαίνουμε σε μια σκοτεινή εποχή, αλλά προς όφελος όλων μας, ελπίζω να μην είναι έτσι. Αλλά αν είναι, ας γεμίσουμε τον ουρανό με το φως της αισιοδοξίας, της πίστης, της αλήθειας και της υπηρεσίας».

“While I concede this election, I do not concede the fight that fueled this campaign.”@VP Kamala Harris addressed the nation from Howard University, explaining she has spoken with President-elect Trump and will ensure a “peaceful transition of power.” @livenowfox pic.twitter.com/7nrIMAOUsC

— Josh Breslow (@JoshBreslowTV) November 6, 2024